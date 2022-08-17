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    Gaziantep'de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu

    Gaziantep'te öfkeli kayınpeder, kovalamaca sonucu motosikletiyle şarampole yuvarlanan yaralı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
    • 17.08.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 20:45
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    Gaziantep'de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İsmail D. arasında sözlü tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken 27AHG622 plakalı motosikletine binen Ağbaş, mahalleden ayrıldı.

    Arabasına binerek yola çıkan öfkeli kayınbaba damadını takibe alırken Ağbaş’ın eşi Gönül Ağbaş ile kardeşi Beyhan Demir ayrı bir ticari araçla babasının peşinden çıktı.

    Önce kaza yaptırdılar, sonra öldürdüler

    27AHY989 plakalı ticari aracı kullanan kayınbirader Beyhan Demir, yolda motosikletle seyir halinde olan Ağbaş’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan Ağbaş, hafif yaralandı.

    O esnada aracından inen kayınbaba İsmail Demir, av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti. Av tüfeğiyle yaralı damadına üst üste ateş eden kayınbaba Demir, Ağbaş’ın eşi olan kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

    İHA'nın haberine göre, yaralı damat olay yerinde hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri damat Halil Ağbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gaziantep'de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu VİDEO


    Gaziantep de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu #1

    Kayınpeder, kayınbirader ve gelin gözaltında

    Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri katil zanlısı kayınbaba İsmail Demir ile ona yardım eden kızı Gönül Ağbaş ile oğlu Beyhan Demir’i yakalayarak gözaltına aldı.

    Damat Ağbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin Ağbaş’ın ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.

    Gaziantep de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu #2

    Gaziantep de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu #3

    Gaziantep de öfkeli kayınpeder, damadını av tüfeğiyle vurdu #4


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