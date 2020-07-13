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    Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk

    Kazaya davetiye çıkaran kişi, cep telefonuyla oynarken düşme tehlikesi geçirdi.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 14:48
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    Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk

    Gaziantep'te ev eşyası yüklü olan bir traktörün römorkunda tehlikeli anlar kaydedildi.

    Kentin en işlek caddelerinden Rasafyolu'nda ilerleyen traktörün eşya yüklü römorkunda oturan kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti.

    KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

    Tehlikeye aldırış etmeden elindeki cep telefonuyla oynayan kişi, düşme tehlikesi de geçirdi.

    O anları sürücüler cep telefonu ile kaydetti.

    Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk VİDEO

    Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk #1

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