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- Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk
Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk
Kazaya davetiye çıkaran kişi, cep telefonuyla oynarken düşme tehlikesi geçirdi.
- İHA
- 13.07.2020 - 14:48
Gaziantep'te ev eşyası yüklü olan bir traktörün römorkunda tehlikeli anlar kaydedildi.
Kentin en işlek caddelerinden Rasafyolu'nda ilerleyen traktörün eşya yüklü römorkunda oturan kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti.
KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Tehlikeye aldırış etmeden elindeki cep telefonuyla oynayan kişi, düşme tehlikesi de geçirdi.
O anları sürücüler cep telefonu ile kaydetti.
Gaziantep'de traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk VİDEO