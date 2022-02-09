Gaziantep'de üzerinde anahtarı unutulan motoru çaldılar

Şahinbey ilçesinde motosikletini park edip işe dönen genç, kontak anahtarını almayı unuttu. Anahtarı fark eden şüpheliler, keşif sonrası motoru çalarak uzaklaştı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde motosikletiyle bir yere giden 18 yaşındaki Yusuf Sami Yaşar, iş yerine tekrar döndükten sonra motosikletini park ederek işinin başına döndü.

Bu esnada Yusuf Sami'nin motosikletin anahtarını kontak üzerinde unuttuğunu fark eden 3 şüpheli şahıs, bir süre bölgede keşif yapıp motosikletin etrafında birkaç tur attı.

MOTORU ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Ardından ise şüpheli şahıslardan biri, diğer arkadaşlarıyla bölgeden geçiyormuş gibi yaparken, bir anda motosiklete yanaştı. Daha sonra anahtarı üzerinde unutulan motosikleti çalıştıran şahıs, hızla bölgeden uzaklaştı.

Motosikletin çalındığını fark eden iş yeri sahibi ise şahsın peşinde koşmasına rağmen yetişemedi. O anlarda iş yeri sahibinin de şahısların peşinden koşmaya çalışması dikkat çekti.

"PATRONUM PEŞLERİNDEN KOŞUYOR AMA YETİŞEMİYOR"

Bir anlık unutkanlığının motosikletinin çalınmasına neden olduğunu söyleyen Yusuf Sami Yaşar, "İş yerinin atölye bölümünde çalışıyordum. Sonrasında bir yere gidip geldim. Elimde de bir poşet vardı, kontağı kapattım ama anahtarı almayı unutmuşum. Ben o şekilde içeri girdikten bir saat sonra da motosikletim çalındı. Üç şahıs önce geliyor etrafta keşif yapıyor. Motorun üzerindeki anahtarı fark ediyorlar. Sonrasında da kimsenin görmediği bir anda motosikleti çalıyorlar. Motosiklet çalınırken patronum fark ederek peşlerinden koşuyor ama yetişemiyor." dedi.

MOTOSİKLETİN DEĞERİ 17 BİN TL

Çalınan motosikleti 3 ay önce sıfır olarak aldığını ve güncel değerinin 17 bin lira olduğunu da söyleyen Yaşar, "Motosikletimi 3 ay önce almıştım. Daha çok yeniydi. Ben 13 bin liraya aldım ama güncel değeri 17 bin lira civarındaydı. Sonrasında ekiplere bilgi verdik. Onlar da gelerek çalışma yaptı. Bulmak için uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede bulunur." ifadelerini kullandı.