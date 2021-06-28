Gaziantep’in balık tutmak isterken boğuldu

Fırat Nehri'ne balık tutmaya gelen genç, dengesini kaybederek suya düştü. Gencin cansız bedeni Fırat Nehri'nden dalgıç polisler tarafından çıkarıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Köseler bölgesi Gümüşgün Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki M.K. ile babası D.K. (46) birlikte balık tutmak için Fırat Nehri kenarına indi.

İddiaya göre balık tutmak isteyen M.K. dengesini kaybederek kayalıklardan Fırat Nehri'ne düşerek gözden kayboldu.

DALGIÇ POLİSLER CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

Gencin gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen M.K.'nin cansız bedeni Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından çıkarıldı.

M.K.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.