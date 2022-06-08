Gaziantepli 11 çocuk annesi, hasret çektiği çocuklarının yanında can verdi

Pandemi nedeniyle Almanya'daki evlatlarını ve torunlarını göremeyen 85 yaşındaki kadın yanlarına gitmeye karar verdi. Çocuklarıyla hasret gideren kadın, son uğradığı oğlunun evinde son nefesini verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde oğlu ile yaşayan 11 çocuk annesi 85 yaşındaki Havva Zeyrek, yaklaşık 3 yıl önce başlayan pandemi nedeniyle Almanya'da bulunan 10 çocuğu ve 43 torununu göremedi.

Çocuklarının ve torunlarının hasreti ile yanan 85 yaşındaki Havva Zeyrek, daha fazla dayanamayınca bir kez daha görebilmek için 3 ay önce Almanya'ya gitti.

Her bir çocuğunun evinde 10-15 gün kalarak hasret gideren Havva Zeyrek, son olarak Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan büyük oğlu Hacı Zeyrek'in evine giderek buradaki torunlarını da son kez gördü.

Hasret çektiği çocuklarının yanında öldü

Havva Zeyrek, büyük oğlunun evinde hayatını kaybetti. Çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için gittiği Almanya'da son nefesini veren Havva Zeyrek'in ölüm sebebi, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği olarak belirlendi.

Cenaze uçakla Gaziantep'e getirildi

Gaziantep’te faaliyet gösteren Arabanlı inşaatçı hayırsever iş insanı Sait Zeyrek’in yengesi olan Havva Zeyrek’in cenazesi, işlemlerinin ardından uçakla Gaziantep'e getirildi.

Yaşlı kadının cenazesi, Araban ilçesi Akbudak kırsal mahallesi mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye iş adamı Sait Zeyrek'in yanı sıra Araban Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yusuf Uğur, STK temsilcileri, çocukları, torunları ve sevenleri katıldı.