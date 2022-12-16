Gaziantepli babanın şok iddiası: Annesi bebeğimizi öldürdü

Boşanma aşamasında olan eşinin ilk bebeğini doğumdan sonra öldürdüğünü iddia eden baba, diğer 2 çocuğunun hayatından endişe ediyor. Baba, çocuklarına kavuşmak için mahkeme kararını bekliyor.

Gaziantep’te yaşayan İsmail Panoğlu 5 yıl önce evlendiği R.P.'nin psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek, korkunç iddialarda bulundu.

2 çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirten İsmail Panoğlu, boşanma davasının sürdüğü eşi R.P.’nin ilk bebeğini doğumdan sonra ağzına peçete tıkayarak öldürdüğünü ileri sürdü.

“Çocuğumuzu öldürdü”

Boşanma aşamasındaki karısının “kasten adam öldürme suçundan” yargılandığını ifade eden Panoğlu, “2017 yılında evlendik, aynı yıl içerisinde R.P. ile bir tane çocuğumuz oldu. Evlendiğimiz sıralarda evde doğum yaptı ve annesi R.P. çocuğumuzu öldürdü. Ağzına peçete koyup sonra da poşete koymuş. Banyo sobasının kenarına koyuyor çocuğu. 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan kendisi yargılanıyor.” dedi.

Hayatlarından endişe ediyor

Panoğlu, karısının başka biriyle kendisini aldattığını ve hayatta bulunan diğer 2 çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını iddia etti.

Annenin daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle savcılığın çocukları kendisine verdiğini, sonraki mahkemede ise yaşı nedeniyle tekrar R.P.'ye verildiğini anlatan baba, çocukların hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

“Darbettiğine dair raporları var”

Panoğlu, “Çocuğu yok etmeye çalışıyorlar ailesi ile birlikte. Kızımı aldım cumartesi günü, annesi darbetmiş. Elimdeki delilerde görüntüler mevcut. Çocuğumun bacakları, elleri, her yeri mosmor ve 6 ay evvel çocuğuna tekrar şiddet uyguladı. Çocuğun burnunun üzerine tırnağını geçiriyor. Delilerin hepsi mevcut ve şikayette bulunduğum evraklar ve darbettiğine dair raporları var. Savcı babaya verilmesini istemiş ama hakim anneye veriyor. Savcı ise ‘babaya verilisin’ diyor. Çocuğumun can güvenli yoktur. Bir an önce bana teslim edilmesini istiyorum.

“Tarafıma teslim edilsin”

Dayısı A.K. çocuğa bıçak çekmiş çocuğumun herhangi bir can güvenliği yok. Şu an kızım D.P. benim yanımda. D.P.’nin de bir an önce alınmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum çocuğumu ölünce mi alacağım? Bir baba ne yapsın daha. Çocuğumu koruduğum için ben suçlanıyorum. Bu çocuk sadece benim değil, devletin de çocuğu. İlk çocuğumuzu öldürdü, bunu da öldüreceğini söylüyor. Elimde delilerde mevcut. Şu anda bir çocuğum vardı, annesi ilkini öldürdü. Kızım D.P.’nin de tarafıma teslim edilmesini istiyorum.” diye konuştu.

‘Uygunsuz yakaladım’ iddiası

Boşanma davası süren karısı R.P.’nin kalabalık bir evde kaldığını ve çocuklara bakacak durumu bulunmadığını anlatan İsmail Panoğlu, D.P.'yi ise 6 ay önce annesinin yaraladığını bu nedenle kendisi verildiğini kaydetti.

Panoğlu, karısının kendisini yeğeni ile aldattığını ve yaptığı baskında ikisini uygunsuz bir şekilde yakaladığını anlatarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Mahkemelerden karar bekleniyor

İsmail Panoğlu’nun dava sürecinde ailenin avukatı olan Muhammed Burak Arslan, hem çiftin boşanması hem çocuklara uygulanan şiddet hem de Yargıtay'da bulunan ‘kasten adam öldürme’ suçları ile ilgili mahkemelerden kesin kararı beklediklerini söyledi.

Arslan, "İsmail, R.P. ile birlikte evlilik yaşıyorlar. Bu evlilik neticesinde 2 tane müşterek çocukları var D.P. ve D.P. adında ve onun dışında bir çocukları daha oluyor. Anne ve ailesi tarafından öldürüldüğüne ilişkin Gaziantep Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam ediyor. Bu yargılama neticesinde R.P. ceza alıyor bu ceza şu anda Yargıtay’da. Kesinleşmiş bir ceza ancak çok ciddi deliler olduğu gerekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi bu cezayı onaylanmış durumda.

Suç duyurusunda bulunuldu

Boşanma davası açıldıktan sonra İsmail Panoğlu bizden yardım istedi. Haziran ayında çocuklara yapılan bir darp girişimi sonucu soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası da devam ederken, 10 Aralık'ta İsmail Panoğlu müşterek çocuğunu görüşme için annenin izni ile alıyor. Çocuğun boyunda vücudunda darp izlerine rastlanmış. Mevcut darp izleri sebebi ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu alınarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Dosyanın mevcut hali şu anda savcılıkta, işlemlerimiz devam ediyor.

“Yeğeni ile aynı evde kocasını aldattı”

Ancak boşanma davası devam ederken davalı annenin müvekkilimizin yeğeni ile aynı evde kocasını aldattığı, müvekkilimiz yeğeni S.Ç.’nin bizzat beyanları ile itiraf ettiği tespit edilmiştir. Şu anda mevcut yargılama devam ederken çocukların hayatından, psikolojik ve ruhsal sağlığından endişe ediyoruz. Bununla ilgilide mahkemeye taleplerimiz ilettik. Talep sonuçlarını beklemekteyiz. Savcılık sürecini de takip ediyoruz. En kısa sürede çocukların bu zor yaşam şartlarında annenin vermiş olduğu şiddetten bir an önce kurtulması için bekliyoruz.” dedi.

"Ya babaya verilsin ya da koruma altına alınsın"

Baba İsmail Panoğlu'nun çocuklarının hayatından endişe ettiğini hatırlatan Avukat Arslan, çocukların ya babaya verilmesini ya da koruma altına alınmasını istedi.

İHA’ya konuşan Arslan, “Kendi aralarında bazı yazışmaları var. İsmail’in de bu sürede psikolojisi etkilendi. Açıkçası mahkeme daha önce müşterek çocuğun tarafımıza verilmesi için karar aldı. Fakat çocuğu tekrardan anneye verdiler. Mahkeme çocuğun yaşını dikkate alarak, bu kararı veriyor. Ancak mevcut dosyaları tekrardan talep ettik. Bu süreç devam ediyor, bu sürecin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Müvekkilimiz de çok etkilendi. Çocuklar yönünden bazı çekinceleri oluyor. Ancak artık çocuklara yapılan şiddet açığa çıkmış durumda. Çocuğu şu anda mevcut haliyle savcılık makamı polis gözetiminde babaya verdi. Ancak aile mahkemesinin bu yönde bir kararı yok. En kısa sürede çocuğu babaya veya koruma altına devletin ilgili kurumlarına teslim etmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

Pedegog eşliğinde çocuğun ifadesi alınacak

Annesinden şiddet gördüğü ve babasında kalmak istediği ileri sürülen D.P.'nin yaşının küçük olması nedeniyle pedegog eşliğinde ifadesi alınacağını kaydeden Arslan, pedegog olmadığı gerekçesiyle ifadenin henüz alınamadığını aktardı.

Arslan, “Daha önce biz çocuğu defalarca dinletmek istedik. En son müvekkilimiz gidip suç duyurusunda bulundu ve pedolog olmadığı gerekçesiyle çocuğun dinlenmediği söylendi. Şu an çocuk zaten ağlıyor. Annesine gitmek istemiyor hatta kardeşi D.’ın da annesinden alınmasını istiyor. Bu süreçte pedolog olmadığı gerekçesiyle çocuğu dinletemedik fakat baba dinletildi. Çocuğun dinletilmesini sağlayıp, en kısa sürede davanın sonuçlanmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.