Gaziantepli çift 10 metrelik su deposundan 15 saat sonra kurtarıldı

Boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda mahsur kalan ve donmak üzereyken bulunan çift, 15 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde ikamet eden Cihan ve Safiye Y. çifti, pazar günü arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi.

Ancak çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı.

Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE 15 SAAT SONRA KURTARDI

Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi.

Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle 15 saat sonra depodan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.