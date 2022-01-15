Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Pencere kenarında otururken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk 10'uncu kattan toprak zemine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 12 katlı apartman sakinleri gece saatlerinde felaketi yaşandı.

Binanın 10'uncu katında oturan 12 yaşındaki Ahmet Erlale, pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti.

10 KAT AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Bu etkiyle pencereden otoparktaki toprak zemine çakılan çocuk ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Erlale, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

FECİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi. Polis ekiplerinin Ahmet’in ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.