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    Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Pencere kenarında otururken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk 10'uncu kattan toprak zemine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 11:32
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    Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 12 katlı apartman sakinleri gece saatlerinde felaketi yaşandı.

    Binanın 10'uncu katında oturan 12 yaşındaki Ahmet Erlale, pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti.

    10 KAT AŞAĞIYA DÜŞTÜ

    Bu etkiyle pencereden otoparktaki toprak zemine çakılan çocuk ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Gaziantep te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanenin Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Erlale, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    FECİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi. Polis ekiplerinin Ahmet’in ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.

    Gaziantep te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #3

    Gaziantep te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #4

    Gaziantep te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #5


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