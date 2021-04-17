Gaziantep'te 11'inci kattan düşen Merve, hayatını kaybetti

14 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi.

Gaziantep Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan apartmanın 11'inci katındaki evlerinde oturan 14 yaşındaki Merve Sazlık, hava almak için balkona çıktı.

Bir süre sonra Sazlık, dengesini kaybedip, aşağı düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Sazlık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Merve Sazlık'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.