Son 4 ay içerisinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenlendi. 12 ton etil alkol ele geçirilirken 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak alkol üretimi yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında kentte, son 4 ay içinde 12 ton etil alkol ele geçirildi.

Sahte alkol üretimi ve satışı yapan kişilerin tespit edilmesi ile yapılan operasyonlar neticesinde, kent merkezinde kaçakçıların üretim ve satış ağı çökertildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Gaziantep’in yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Kilis’te de operasyonlar yapıldı.

Kaçak alkol satışının yapıldığı tespit edilen adresler teknik ve fiziki takibe alındı.

Gaziantep’te 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi VİDEO

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6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 12 ton etil alkol ele geçirildi.