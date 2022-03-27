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    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk yüzme havuzunda boğuldu

    Gaziantep'te özel bir yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 18:57
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    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk yüzme havuzunda boğuldu

    Akşam saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde bulunan özel bir yüzme havuzunda meydana gelen olayda, yakınları ile yüzme havuzunda yüzmeye çalışan yabancı uyruklu 12 yaşındaki Muhammed Nur Şabu, bir anda çırpınmaya başladı.

    ÇIRPINAN ÇOCUK HAVUZDAN ÇIKARILDI

    Bir süre çırpınan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar ile küçük çocuğun yakınları, müdahale ederek sudan çıkardı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sudan çıkarılan ve durumu ağır olan küçük çocuk, araçla özel bir tıp merkezine kaldırıldı. Durumu daha da ağırlaşan küçük çocuk, daha sonra kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin adli tıpta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep te 12 yaşındaki çocuk yüzme havuzunda boğuldu #1

    Gaziantep te 12 yaşındaki çocuk yüzme havuzunda boğuldu #2

    Gaziantep te 12 yaşındaki çocuk yüzme havuzunda boğuldu #3


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