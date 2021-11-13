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    Gaziantep'te 12'nci kattan düşen boya işçisi hayatını kaybetti

    Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 18:45
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    Gaziantep'te 12'nci kattan düşen boya işçisi hayatını kaybetti

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatında meydana gelen olayda, inşaatta boya işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Salih B., saat 16.30 sıralarında 12. kattan asansör boşluğuna düştü.

    Sesi duyan diğer işçiler, hemen olay yerine koşarak durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 12. kattan yere çakılan boya işçisi Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te 12 nci kattan düşen boya işçisi hayatını kaybetti #1

    Gaziantep te 12 nci kattan düşen boya işçisi hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te 12 nci kattan düşen boya işçisi hayatını kaybetti #3

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