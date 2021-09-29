Şahinbey ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, okul çıkışı kaçırılmak istendi. Çocuğun ailesi polise şikayet edince, defalarca saldırıya uğradı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi’nde ailesi ile ikamet eden 8’inci sınıf öğrencisi B.N.A. (13), okul çıkışında bir araç tarafından takip edildi.

Aracın içindeki şahıslar, B.N.A.’nın yanına yaklaşıp babasının yanına bırakacaklarını söyledi. B.N.A. korkarak çevredeki bir iş yerine girdi. Babası İsmail A.’yı arayan B.N.A., kendisini takip eden aracın plakasını verdi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

İsmail A. durumu polise bildirip şahıslardan şikayetçi oldu. Plakayı alan ekipler, aracın Erdinç D.’ye ait olduğunu belirledi.

Erdinç D. ile beraberindeki Cemalettin O. Ve Halil A. gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki sorgularında suçlamaları reddetti.

İŞ YERİNİ BASTILAR

Serbest kalan şüphelilerden Halil A. ile Cemalettin O., olaydan 5 gün sonra 18 Eylül’de, İsmail A.’ya ait Yeditepe Mahallesi’ndeki araç yıkama yerine gelerek hem İsmail A,’ya hem eşi ve 2 çocuğuna saldırdı.

Tekme tokat ve iş yeri önündeki tahta sandalyeler ile dövülen ailenin fertleri, çevredeki esnafın araya girmesiyle kurtarıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri alan aile, polise giderek şikayetçi oldu.

Gaziantep’te 13 yaşındaki kızı kaçıramadılar, aileye saldırdılar VİDEO



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, kendilerine iftira atıldığı için kavga ettiklerini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

27 Eylül gecesi İsmail A.'ya ait iş yerine motosikletle gelen 2 kişi, tüfekle ateş açtı.

Saldırı sırasında kapalı olan iş yerinin ve yanındaki bir başka esnafa ait işletmenin kepenklerine çok sayıda saçma isabet etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polise giden İsmail A., saldırının kızını kaçırmaya çalışan şahıslar tarafından yapılmış olabileceğini belirtti.

Kayıtları incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

“SANDALYELERLE BANA EŞİME VE ÇOCUKLARIMA SALDIRDILAR”

İsmail A., şikayetlerinin geri çekilmesi için sürekli tehdit edildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kızım 8'inci sınıf öğrencisi ve 13 Eylül günü okul çıkışında birileri tarafından kaçırılmak isteniyor. Kızım bir dükkana sığınıp bana telefon açıyor. Ben hemen kızımın yanına gittim. Kızım kendisini kaçırmak isteyenlerin bulunduğu arabanın plakasını almıştı. Biz de emniyete giderek bu bilgileri verdik. Şahıslar yakalandı ve serbest kaldıktan sonra ailemle dükkanımda çalıştığım sırada gelip bize saldırdılar. Dükkandaki sandalyelerle bana, çocuklarıma ve eşime saldırdılar. Saldırı anları güvenlik kameralarımıza da yansıdı. Sonrasında da sürekli tehditler geldi.





“1 HAFTADIR OKULA GÖNDEREMİYORUM”

Bu saldırı olayının ardından da dükkanımızı ve yan esnafımızın işletmesini kurşunladılar. Bu kurşunlamanın sebebi de şikayetimizi geri çekmememizden kaynaklı. Korkudan artık iş yerimde güvenle çalışamıyorum, evimizde korkudan uyuyamıyoruz. Dört çocuğum var üçü okula gidiyor, bu olaylar sebebiyle bir haftadır onları okula gönderemiyorum. Karşı tarafın bizden ne istediğini de çözemiyoruz. Bugüne kadar kimseyle bir husumetimiz olmadı. Yetkililerden bu sorunun çözülmesini istiyorum."

“BABAMA GÖTÜRECEKLERİNİ SÖYLEYEREK ARABAYA BİNDİRMEK İSTEDİLER”

B.N.A. ise, “Okul çıkışında bir aracın beni takip ettiğini hissettim. Yolumu değiştirdim ama beni babama götüreceklerini söyleyerek arabaya bindirmek istediler. Korkup kaçtım ve bir esnafa sığındım. Babamı arayıp durumu anlattım. Babam geldiğinde onlar gitmişti. Polise gidip şikayetçi olduk. Sonra bize saldırdılar ve korktuğum için okula gidemiyorum. Bizi korkutan bu olayın çözülmesini istiyorum.” dedi.