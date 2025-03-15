Gaziantep'te 1,4 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla yürütülen kaçakçılık operasyonunda, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde H.M. ve M.S.E. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.

1,4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Bu ürünler arasında 74 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 33 adet kablosuz kulaklık, 8 adet akıllı kol saati, 8 adet kablosuz ışıklı müzik çalar ve 14 adet ses bombası bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.