Gaziantep’te 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.

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İHA

Gaziantep'te sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

Madde bağımlısı babasını bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı.

Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)