Avusturalya'dan Gaziantep'e okulunu tamamlamak için gelen genç adam, husumetli olduğu sınıf arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. 15 kişinin sopalarla saldırdığı gence yoğun tedavi uygulandı.

Gaziantep'e, senelerdir yaşadığı Avusturalya'dan üniversite hayatını tamamlamak için gelen Ömer Albayrak, sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölüm tehditleri almaya başladı.

15 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

2 gün önce sınav çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gittiği kafede 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Albayrak, ölümden döndü.

O ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar kafenin güvenlik kamerasına yansırken eli sopalı ve bıçaklı 15 kişi, Albayrak’ı feci şekilde darbetti.

Gaziantep'te 15 kişinin saldırdığı genç beyin kanaması geçirdi VİDEO



BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kafasına aldığı darbelerden dolayı beyin kanaması geçiren Albayrak, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir gece yoğun bakımda kalan Albayrak, hayati tehlikeyi sevk edildiği özel hastanede atlattı.

"BU ADAMLARIN CEZA ALMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR"

Zanlıların dışarda olmasından dolayı hala tedirginlik yaşadığını söyleyen Ömer Albayrak, “Ben ölümden döndüm. Emniyet olayın peşinde. Bu adamların ceza alması için illa ki ölmem mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

"KAAN'IN SELAMINI GETİRDİK"

Başta sözlü olarak taciz edildiğini aktaran Albayrak, “Daha sonrasında aracımın önünü kesip taciz ettiler. Ben bunlar hakkında şikayetçi oldum. Arkadaşlarımla sınavdan sonra bir şeyler yemek için kafeye oturduk. Bir kişi gelip konuşmak için beni dışarıya çağırdı. Dışarıya çıkarken karşıdan sopalı bıçaklı kişiler geldiğini gördüm. Geriye döndüğümde de arkamda da bir o kadar kişi vardı. Bir kişi bana ‘Korkma korkma sana Kaan’ın selamını getirdik’ dedi.

"ARAYA GİRENLERE BIÇAK ÇEKTİLER"

Ondan sonra vurmaya başladılar. Ben dengemi kaybedip yere düştüm. Sopalarla üzerime çöktüler. Araya girmek isteyenlere de bıçak çektiler. Beyin kanaması geçirmişim. Karaciğerimde kesikler oluşmuş. Şuurumu ve bilincimi kaybettim zaten. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Çok şükür tekrarlamadı. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Hayati tehlikeyi yeni atlattım. Ben hala tedirginim çünkü bu adamlar hala dışardalar.” ifadelerini kullandı.

"BENDEN HARAÇ İSTEDİLER"

Saldırının aslının bir buçuk ay öncesine dayandığını iddia eden Albayrak’ın ağabeyi Gazi Albayrak ise olaya Nahit Ürkmez ismindeki kişinin de müdahil olduğunu söyledi.

Kendisinden haraç istenildiğini ileri süren Albayrak, “Kardeşimle sınıf arkadaşı Kaan’ın arasındaki tartışmadan sonra ofisime gelip ‘Bu olayı sulh edelim’ dedi. Benden sulh içinde haraç adını taşıyan bir ödeme istediler. Bu şahsın telefonlarıma çıkmadım. Beni defalarca arayıp tehdit mesajı attı. Bu yaşanan olayın azmettiricisi de odur. Emniyet mensupları da bu yönde ilerliyor. Şahıslar tespit edilmeye başlandı. Biz adalet güveniyoruz. İnşallah gerekli cezayı alacaklar.” şeklinde konuştu.

YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliğini görüntülerden tespit eden ekiplerin, zanlıları yakalama çalışması sürüyor.