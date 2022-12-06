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    Gaziantep'te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 1.500 litre kaçak akaryakıt ile 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • 06.12.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 11:12
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    Gaziantep'te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Gaziantep’te, kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesi ve durdurulmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine yönelik kaçak akaryakıt ve nargile tütünü operasyonu yaptı.

    Ele geçirilenler

    Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1.500 litre kaçak akaryakıt, 2 adet fiber tank ve 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

    Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep'te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO

    Gaziantep te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Gaziantep te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    Gaziantep te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #3


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