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Gaziantep'te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 1.500 litre kaçak akaryakıt ile 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.