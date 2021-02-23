Gaziantep'te 16 uyuşturucu taciri yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan ve hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda, 16 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara yönelik huzur ve güven operasyonu yaptı.

Operasyon sonucu çeşitli suçlardan toplam 162 şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, 44 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILDI

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 38 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 22 faili meçhul olay aydınlatılarak 9 şahıs tutuklandı. Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs da yakalanırken, 13 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

GÜMRÜK KAÇAĞI MALLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 319 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 605 paket kaçak sigara, 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 litre kaçak alkol, 26 litre dökme alkol, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, çeşitli kumar malzemeleri, bir miktar çalıntı kablo, yüklü miktarda sahte çek ve 34 kesici alet ele geçirildi.



