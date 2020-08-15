Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D. defnedildi

Baba Bülent D., kızının cenazesinde "Adalet istiyorum. Allah rızası için gereken yapılsın" dedi.

Gaziantep'te Duygu D. (17), erkek arkadaşının yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Duygu D.'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet K. (20) ise polisteki ilk ifadesinde, cep telefonunda gördüğü fotoğraflar nedeni ile tartıştığı genç kıza birkaç defa vurduğunu söylediği öğrenildi.

Önceki gün erkek arkadaşı Mehmet K.'nın Batıkent Mahallesi'nde evine giden Duygu D. bir süre sonra 4'üncü kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece, "cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklandı.

DUYGU D. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Duygu D.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık'ta Duygu için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, genç kızın ailesi ile arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

"ADALET İSTİYORUM"

Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent D., "Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Benim kızım bu tabutun içinde. Allah rızası için gereken yapılsın." dedi.

Duygu'nun arkadaşları ise söyleyecek çok bir şeylerinin olmadığını ve arkadaşları için gerekenin yapılmasının istediklerini ifade etti.

"TARTIŞTIK, BİRKAÇ KEZ VURDUM"

17 yaşındaki Duygu'nun ölümü ile ilgili tutuklanan Mehmet K.'nın emniyette verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

K.'nın, "Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu.

Ben de 'bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem' diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, 'ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım' diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim." dediği öğrenildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN 1 KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Öte yandan K.'nın geçen yıl ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi.

K.'nın kaza sonrası yapılan soruşturmada 2.10 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kazayla ilgili açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdiği öğrenildi.

Duygu D. olayında şüpheli Mehmet K. tutuklandı ViDEO