Petrol
96.53
-0.20%
Euro
18.1423
-0.08%
Dolar
18.1239
0.21%
Altın
1.011
-0.50%
Borsa
3044
0.79%
Bitcoin
389.994
-1.29%
BTXN Coin
5.41
-3.39%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Gaziantep'te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı

    Hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 22.08.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, harekete geçti.

    DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö.'nün adresi tespit edildi.

    Operasyon düzenlendi

    Bu kapsamda firari teröristin saklandığı eve operasyon düzenlendi.

    Adreste bulunan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

    Cezaevine gönderildi

    DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi.

    Gaziantep'te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı VİDEO

    Gaziantep te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
    Gündem

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Türkiye ve ABD'li mevkidaşlar ekonomiyi görüştü
    Ekonomi

    Türkiye ve ABD'li mevkidaşlar ekonomiyi görüştü

    Görüş Bildir