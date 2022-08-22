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- Gaziantep'te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı
Gaziantep'te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı
Hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 22.08.2022 - 13:14
- Güncelleme : 22.08.2022 - 13:14
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, harekete geçti.
DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö.'nün adresi tespit edildi.
Operasyon düzenlendi
Bu kapsamda firari teröristin saklandığı eve operasyon düzenlendi.
Adreste bulunan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te 19 yıl hükümlü firari örgüt üyesi yakalandı VİDEO