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    Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Bir iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bin 866 paket sigaraya el konuldu.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 18:06
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    Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıntepe Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

    GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

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