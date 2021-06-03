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Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bin 866 paket sigaraya el konuldu.