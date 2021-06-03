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- Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te 2 bin 866 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bir iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bin 866 paket sigaraya el konuldu.
- İHA
- 03.06.2021 - 18:03
- Güncelleme : 03.06.2021 - 18:06
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıntepe Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.
GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.