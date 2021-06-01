Gaziantep'te 2 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

2 BİN 880 ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

2 GÖZALTI

Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 sürücüyü gözaltına aldı.





