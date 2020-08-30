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    Gaziantep'te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı

    Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 10:24
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    Gaziantep'te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde evden hırsızlık ihbarını değerlendirdi.

    Bölgeye giden ekipler, 2 evden hırsızlık yapıldığını belirledi.

    GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

    Bunun üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheliyi tespit etti. Eşkali belirlenen hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.

    Önce kameralara sonra polise yakalandı İZLE

    TUTUKLANDI

    Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı #1

    Gaziantep te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı #2

    Gaziantep te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı #3

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