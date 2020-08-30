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- Gaziantep'te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı
Gaziantep'te 2 eve girip hırsızlık yapan şüpheli yakandı
Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 30.08.2020 - 10:24
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde evden hırsızlık ihbarını değerlendirdi.
Bölgeye giden ekipler, 2 evden hırsızlık yapıldığını belirledi.
GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
Bunun üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheliyi tespit etti. Eşkali belirlenen hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.
Önce kameralara sonra polise yakalandı İZLE
TUTUKLANDI
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.