Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: Biri ağır yedi yaralı Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA

Trafik canavarı bu kez kendisini Gaziantep’in Nizip ilçesinde gösterdi.

Fırat Mahallesi’nde gece saatlerinde, iki otomobilin çarpışmasıyla 7 kişinin birden yaralandığı kazada, yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Serdar K. kontrolündeki 06 DAZ 265 plakalı otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki 27 NU 699 plakalı Şahin marka otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 7 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)