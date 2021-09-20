İslahiye ilçesinde gece saatlerinde, Yıldırım B. idaresindeki otomobil ile Çağatay A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde, İslahiye Otogarı yakınlarında, Yıldırım B. idaresinde otomobil ile Çağatay A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Her iki sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı VİDEO

