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    Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

    İslahiye ilçesinde gece saatlerinde, Yıldırım B. idaresindeki otomobil ile Çağatay A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 09:10
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    Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde, İslahiye Otogarı yakınlarında, Yıldırım B. idaresinde otomobil ile Çağatay A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

    Her iki sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

    Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı VİDEO

    Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı #1

    Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı #2

    Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı #3

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