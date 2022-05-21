Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı

Arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir nakliye kamyoneti, evinin önünde oynarken yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Boynuzoğlu'na (2) çarptı.

Minik Aynur aracın altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aynur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre polis olayla ilgili soruşturma başlattı.