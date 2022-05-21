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    Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı

    Arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı.
    • 21.05.2022 - 14:59
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    Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir nakliye kamyoneti, evinin önünde oynarken yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Boynuzoğlu'na (2) çarptı.

    Minik Aynur aracın altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.

    Hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aynur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep te 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı #1


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