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    Gaziantep'te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar

    Ekipler, 225 adet tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak ifadeleri alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, tarihi eserler müzeye verildi.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 12:45
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    Gaziantep'te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar

    Gaziantep'te kendilerine gelen bir ihbarı değerlendiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı.

    Ekiplerin yaptığı operasyonda şüpheli şahıslar, tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 24 adet çeşitli şekillerde obje olmak üzere toplamda 225 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından İslahiye Adliyesine sevk edildi.

    ESERLER MÜZEYE VERİLDİ

    Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #1

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #2

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #3

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #4

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #5

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #6

    Gaziantep te 225 tarihi eseri satacakken yakalandılar #7

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