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    Gaziantep'te 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
    • 26.05.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:51
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    Gaziantep'te 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ederken, sınır kentlerinde denetimler de sıklaştırılıyor.

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaçakçılık kapsamında çalışma yürüttü.

    İki araç durduruldu

    Ekipler, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda iki aracı durdurdu.

    Gaziantep te 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı #1

    10 bin 400 paket sigara ele geçirildi

    Eğitimli köpeğin de katıldığı aramada, bir kısmı tırın dorsesinde çuvallar arasına gizlenmiş 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.


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