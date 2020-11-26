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    Gaziantep'te 30 bin liralık eşya ve otomobil çaldı

    Park halindeki otomobili çalan ve 30 bin lira değerinde ev eşyası hırsızlığı yapan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 16:36
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    Gaziantep'te 30 bin liralık eşya ve otomobil çaldı

     

    Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde yaşayan H.A., evinde 30 bin lira değerinde eşyası ile 27 RH 372 plakalı otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

    Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisinin H.C. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, H.C.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.

    2. EL EŞYA DÜKKANINA SATTI

    Gözaltına alınan şüpheli, çaldığı otomobili Hatay'da, ev eşyalarını ise ikinci el eşya dükkanına sattığını söyledi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheli H.C., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep te 30 bin liralık eşya ve otomobil çaldı #1

    Gaziantep te 30 bin liralık eşya ve otomobil çaldı #2

    Gaziantep te 30 bin liralık eşya ve otomobil çaldı #3

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