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- Gaziantep'te 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Polis ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.
- İHA
- 13.08.2020 - 10:02
- Güncelleme : 13.08.2020 - 10:02
Gaziantep'te, 14 ayrı hırsızlık dosyasından hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yakalanan şahsın, toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.