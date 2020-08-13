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    Gaziantep'te 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Polis ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 10:02
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    Gaziantep'te 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Gaziantep'te, 14 ayrı hırsızlık dosyasından hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yakalanan şahsın, toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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