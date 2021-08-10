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- Gaziantep'te 33 bin 410 paket kaçak sigaraya el konuldu
Gaziantep'te 33 bin 410 paket kaçak sigaraya el konuldu
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 10.08.2021 - 15:00
- Güncelleme : 10.08.2021 - 15:26
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, sigaraların yüklenmesi sırasında operasyon düzenledi.
Depodaki aramada, 33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
ŞAHISLAR SORGUYA ALINDI
Sigaralara el koyan polis, depodaki FK., H.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü.