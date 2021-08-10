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    Gaziantep'te 33 bin 410 paket kaçak sigaraya el konuldu

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:26
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    Gaziantep'te 33 bin 410 paket kaçak sigaraya el konuldu

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.

    Ekipler, sigaraların yüklenmesi sırasında operasyon düzenledi.

    Depodaki aramada, 33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    ŞAHISLAR SORGUYA ALINDI

    Sigaralara el koyan polis, depodaki FK., H.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Gaziantep te 33 bin 410 paket kaçak sigaraya el konuldu #1

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