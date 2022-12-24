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    Gaziantep’te, 350 litre kaçak alkol ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak alkol üretilen depoya baskın yaptı. Depoda 350 litre kaçak alkol ele geçirdi.
    • 24.12.2022 - 16:56
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    Gaziantep’te, 350 litre kaçak alkol ele geçirildi

    Gaziantep’te, yaklaşan yılbaşına doğru halkın sağlığı ile oynayan kaçak alkol üreticileri mercek altına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmaları sıklaştırdı.

    Depodan 350 litre kaçak alkol çıktı

    Üretim yaptığı tespit edilen bir depoya düzenlenen operasyonda, 350 litre kaçak alkol ele geçirildi.

    İHA’nın haberine göre; operasyon çerçevesinde 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.


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