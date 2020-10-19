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- Gaziantep'te 4 hırsız tutuklandı
Gaziantep'te 4 hırsız tutuklandı
Güpegündüz girdikleri iş yerlerini soyan 4 hırsız, güvenlik kameralarından tespit edildi.
- DHA
- 19.10.2020 - 09:44
- Güncelleme : 19.10.2020 - 09:44
Gaziantep Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli ve Mücahitler mahallelerindeki 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
POLİS 4’ÜNÜ DE YAKALADI
Yapılan inceleme sonunda, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlar tutuklandı İZLE
HEPSİ TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.