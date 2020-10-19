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    Gaziantep'te 4 hırsız tutuklandı

    Güpegündüz girdikleri iş yerlerini soyan 4 hırsız, güvenlik kameralarından tespit edildi.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 09:44
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    Gaziantep'te 4 hırsız tutuklandı

    Gaziantep Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli ve Mücahitler mahallelerindeki 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    POLİS 4’ÜNÜ DE YAKALADI

    Yapılan inceleme sonunda, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlar tutuklandı İZLE

    HEPSİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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