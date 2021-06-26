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- Gaziantep'te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı
Gaziantep'te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı
Otomobil ile çarpışan traktörün hurdaya dönmesiyle birlikte sürücüler dahil 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 26.06.2021 - 16:46
- Güncelleme : 26.06.2021 - 16:52
Öğle saatlerinde Gaziantep İslahiye Otogar Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.
Hassa yönüne giden Suriye uyruklu Muhammed Hakan (43) yönetimindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil, karşı yönde gelen İzzet Karaağaç'ın (55) kullandığı 80 BD 361 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Traktörün hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı VİDEO