Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
276.401
-3.74%
EXEN Coin
27.55
-5.81%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Gaziantep'te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı

    Otomobil ile çarpışan traktörün hurdaya dönmesiyle birlikte sürücüler dahil 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı

    Öğle saatlerinde Gaziantep İslahiye Otogar Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

    Hassa yönüne giden Suriye uyruklu Muhammed Hakan (43) yönetimindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil, karşı yönde gelen İzzet Karaağaç'ın (55) kullandığı 80 BD 361 plakalı traktörle çarpıştı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Traktörün hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep'te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı VİDEO

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #1

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #2

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #3

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #4

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #5

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #6

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #7

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #8

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #9

    Gaziantep te 4 kişi, otomobil ile traktörün çarpışmasıyla yaralandı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir