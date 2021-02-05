Gaziantep'te 4 ton sahte alkol ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.