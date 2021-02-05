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- Gaziantep'te 4 ton sahte alkol ele geçirildi
Gaziantep'te 4 ton sahte alkol ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
- AA
- 05.02.2021 - 15:49
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.