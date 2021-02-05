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    Gaziantep'te 4 ton sahte alkol ele geçirildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.02.2021 - 15:49
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    Gaziantep'te 4 ton sahte alkol ele geçirildi

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 ton etil alkol ele geçirdi.

    Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep te 4 ton sahte alkol ele geçirildi #1

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