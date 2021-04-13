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    Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü

    Birinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:06
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    Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi Yağmur Sokak'ta bulunan birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu Omar Hadri, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

    Olayı gören ailesi ve yakınları, düşme sonucu ağır yaralanan Omar Hadri'yi kendi imkanları ile Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen küçük çocuk, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gaziantep te 4 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü #1

    GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

    Cenaze, Adli Tıp'ta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, öğle saatlerinden sonra Nurdağı ilçesinde defnedileceğin öğrenildi.

    Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin başlatıldığı belirtildi.

    Gaziantep te 4 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü #2

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