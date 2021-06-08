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- Gaziantep’te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüpheli bir tır durduruldu. Yapılan aramalarda, 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
- 08.06.2021 - 17:59
Gaziantep’te kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tır durduruldu.
Yapılan aramalarda tırda 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.