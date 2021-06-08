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Gaziantep’te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüpheli bir tır durduruldu. Yapılan aramalarda, 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.