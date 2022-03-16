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- Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı
Jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- DHA
- 16.03.2022 - 08:45
- Güncelleme : 16.03.2022 - 09:22
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı.
Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı.
47 KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI
Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı.
3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.