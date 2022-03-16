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    Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:22
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    Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı.

    Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı.

    47 KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

    Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı.

    3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Gaziantep te 47 kaçak göçmen yakalandı #1

    Gaziantep te 47 kaçak göçmen yakalandı #2


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