- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep’te 470 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep’te 470 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Bir depoda gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisini alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda binlerce kaçak makaron ele geçirildi.
- İHA
- 16.05.2021 - 11:40
Gaziantep’te kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, çalışmalar başlattı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Söz konusu depoya operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 470 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep’te 470 bin adet kaçak makaron ele geçirildi VİDEO