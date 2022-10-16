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    Gaziantep’te 5 kişinin dövdüğü hurdacı öldü

    Husumetlileri tarafından sopalarla darbedilen ve 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 23 yaşındaki hurdacı, bu sabah hayatını kaybetti. Hurdacının katilleri polis tarafından aranıyor.
    • 16.10.2022 - 13:20
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    Gaziantep’te 5 kişinin dövdüğü hurdacı öldü

    Gaziantep’te hurdacılık yapan Mehmet Köçer (23), husumetlisi olduğu 5 kişi tarafından 5 Ekim'de sopalarla darbedildi.

    Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    11 gündür yoğun bakımdaydı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından iç kanama geçiren Mehmet Köçer’i, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köçer, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Gaziantep’te 5 kişinin dövdüğü hurdacı öldü #1

    Adli kontrolle serbest kalanlar aranıyor

    DHA’nın haberine göre 2 ay önce evlendiği öğrenilen Mehmet Köçer’in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Polisin, kavganın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin yeniden yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

    Gaziantep’te 5 kişinin dövdüğü hurdacı öldü #2


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