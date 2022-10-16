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Gaziantep’te 5 kişinin dövdüğü hurdacı öldü

Gaziantep’te 5 kişinin dövdüğü hurdacı öldü

Husumetlileri tarafından sopalarla darbedilen ve 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 23 yaşındaki hurdacı, bu sabah hayatını kaybetti. Hurdacının katilleri polis tarafından aranıyor.