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    Gaziantep'te 6 aylık bebek biberonla süt içerken boğuldu

    Gaziantep'te 6 aylık Eylül Maviş, annesinin biberonla verdiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:29
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    Gaziantep'te 6 aylık bebek biberonla süt içerken boğuldu

    Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Fadime Maviş, 3 çocuğunun en küçüğü olan Eylül bebeği ağlayınca, biberon ile süt verdi.

    Fadime Maviş, iddiaya göre bir süre sonra uyuduğunu düşündüğü bebeğini yatağına yatırdıktan sonra uyudu.

    NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ

    Sabah saatlerinde bebeğin hareketsiz kaldığını ve nefes alamadığını fark eden Fadime Maviş, sağlık ekiplerine haber verdi.

    SÜT SOLUK BORUSUNU TIKADI

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eylül bebeğin, içtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ölümü ile ailesini yasa boğan Eylül bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te 6 aylık bebek biberonla süt içerken boğuldu #1

    Gaziantep te 6 aylık bebek biberonla süt içerken boğuldu #2

    Gaziantep te 6 aylık bebek biberonla süt içerken boğuldu #3

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