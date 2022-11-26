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    Gaziantep'te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan DEAŞ’lı yakalandı

    DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs tutuklandı.
    • 26.11.2022 - 18:05
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    Gaziantep'te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan DEAŞ’lı yakalandı

    Terör örgütleriyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ediyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ.K. isimli örgüt üyesi yakalandı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre yakalanan firari örgüt üyesi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

    Gaziantep te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan DEAŞ’lı yakalandı #1


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