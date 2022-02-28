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- Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 60 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- DHA
- 28.02.2022 - 14:00
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı.
60 GÖÇMEN YAKALANDI
Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu.