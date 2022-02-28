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    Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 60 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 14:00
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    Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı.

    60 GÖÇMEN YAKALANDI

    Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

    Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

    4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu.

    Gaziantep te 60 kaçak göçmen yakalandı #1


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