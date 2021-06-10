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- Gaziantep'te 70 dönümlük ekili tarla yandı
Gaziantep'te 70 dönümlük ekili tarla yandı
Buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 70 dönüm alan yangında zarar gördü.
- DHA
- 10.06.2021 - 17:34
- Güncelleme : 10.06.2021 - 18:52
Gaziantep İslahiye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi kırsalındaki buğday ekili alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler, ihbarla gelen ve çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Gaziantep'te 70 dönümlük ekili tarla yandı VİDEO