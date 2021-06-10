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    Gaziantep'te 70 dönümlük ekili tarla yandı

    Buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 70 dönüm alan yangında zarar gördü.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 18:52
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    Gaziantep'te 70 dönümlük ekili tarla yandı

    Gaziantep İslahiye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi kırsalındaki buğday ekili alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

    2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler, ihbarla gelen ve çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

    Gaziantep'te 70 dönümlük ekili tarla yandı VİDEO

    Gaziantep te 70 dönümlük ekili tarla yandı #1

    Gaziantep te 70 dönümlük ekili tarla yandı #2

    Gaziantep te 70 dönümlük ekili tarla yandı #3

    Gaziantep te 70 dönümlük ekili tarla yandı #4

    Gaziantep te 70 dönümlük ekili tarla yandı #5

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