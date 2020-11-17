8 farklı sahte kimlikle birçok suça karıştığı tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şahıs, sorgusunun ardından tutuklandı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kimliklerle çeşitli suçlar işleyen bir şüphelinin peşine düştü.

Emniyet tarafından yürütülen çalışmalarda; 'kapkaç', 'araç ve motosiklet hırsızlığı', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen şüphelinin, 8 farklı sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenerek adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı..

Gaziantep'te 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli yakalandı ViDEO