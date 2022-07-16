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    Gaziantep’te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk vuruldu

    2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sesleri duyup dışarı çıkan 8 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa isabet etti. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
    • 16.07.2022 - 17:46
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    Gaziantep’te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk vuruldu

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde husumetli olan iki gurup arasında dün gece başlayan tartışma kısa sürede tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Ailesiyle birlikte amcasının evinde olan Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin (8), silah seslerinin düğünden geldiğini düşünerek meraklanıp dışarı çıktı.

    Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar küçük Muhammed'e isabet etti.

    Çocuk kurtarılamadı, kavgaya karışanlar gözaltına alındı

    Muhammed Hüseyin, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Acil serviste tedaviye alınan Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı.

    Muhammed Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    Gaziantep’te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk vuruldu #1

    “Tek oğlum bunlar yüzünden öldü”

    Küçük Muhammed'in babası Abdullah Hüseyin (32), oğlunun ölümüne sebep olanların en ağır cezayı almasını isteyerek, “Dün kardeşimin yanına misafirliğe gittik. Mahallede bir kavga çıktı ve oğluma pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Oğlumun ölümüne neden olanlara en ağır cezalar verilsin. Benim tek oğlumu elimden aldılar. Oğlum silah seslerini duyunca düğün sandı ve evden dışarı çıktı. Benim ciğerimi yandı, tek oğlum Muhammed’im bunlar yüzünden öldü.” dedi.

    Gaziantep’te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk vuruldu #2

    5 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Suriyeli Muhammed’in ölümü sonrası gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından şüpheliler; H.İ.K., T.G., A.T., Y.Ö. ve M.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep’te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk vuruldu #3

    Gaziantep’te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk vuruldu #4


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