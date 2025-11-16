Gaziantep'te 80 yaşındaki kalay ustası mesleğini aşkla yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'te 10 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 70 yıldır devam ettiren Osman Şimşek, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini alan kalaycılığın son emektar ustaları arasında yer alıyor.

İlerlemiş yaşına ve Alzheimer hastalığına rağmen her gün akşam saatlerine kadar ocak başında mesleğini sürdüren Şimşek, çocukken başladığı kalaycılık mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADI

Yaklaşık 70 yıl önce babası tarafından bir kalay ustasına çırak olarak verildiği günden bu yana büyük bir aşkla mesleğini sürdüren Şimşek, çok sevdiği mesleğini devam ettirmenin verdiği mutluluk içinde kendisine getirilen bakır kapları ocaklarda ateşi körükleyerek kalaylıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki en yaşlı kalaycı ustaları arasında yer alan ve kalaycılık mesleğine 70 yılını veren Şimşek, emekli olmasına rağmen mesleğini çok sevdiğini söyledi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BAKIR KALAYLIYORUM"

Küçük yaşta başladığı mesleğini bırakmadığını ifade eden Şimşek, çocukluk yaşlarındaki gibi hala aynı heyecanı taşıdığını belirtti.

Çocukluk yıllarından bu yana kalaycılık yaptığını söyleyen Şimşek, "Bu mesleği ustamdan öğrendim, 2-3 sene de yanında kaldım ve ondan sonra mesleğin inceliklerini öğrendim. Çocukluğumdan beri ocak başında bakır kapları kalaylıyorum.

Bana mesleğin tüm inceliklerini ustam öğretti. Ustam Gaziantep'in en iyi ustalarındandı. Mesleği iyice öğrendikten sonra babam bana bu dükkanı açtı ve o günden beri mesleğimi yapıyorum." dedi.

Osman Usta'nın Gaziantep'teki en yaşlı kalay ustası olduğunu ifade eden çalışanı Halil İbrahim Uncu ise, "Osman Usta mesleğin eskilerinden ve hemen hemen 10 yaşından beri kalaycılık yapıyor. Şimdi sıhhatten biraz rahatsızlığı var ama yine de maşallah çalışıyor. Alzheimer hastası olduğu için aklı gidip geliyor.

Onun için biz de kendisini çağırdık. Elimizin altında bize yardım ediyor. Bize de faydası oluyor. Mesleğin eskilerinden olması münasebetiyle bir sıkıntı yok, idare ediyoruz. Osman Usta benden daha iyi çalışıyor. Biz kendisinden memnunuz." şeklinde konuştu.

İlerlemiş yaşına ve hastalığına rağmen Osman ustanın mesleğini sürdürdüğünü belirten Fikret Yılmaz da, "Osman Usta bizim eski ustalarımızdan. Maşallah 80 yaşında ve halen çalışıyor. Alzheimer hastası olduğu için bazen aklı gidip geliyor.

Onun için biz de evde durdurmak istemedik ve ‘gel bize yardım et' dedik. Bu yaşlarda ustamız pek kalmadı. Bu yaşta herkes gelip ocağın başında çalışamaz." diye konuştu.