Gaziantep'te 800 liralık alacağını istedi, öldürüldü

Market işleten 22 yaşındaki genç, 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü. Gencin öldürülme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde market işleten 22 yaşındaki Adem Çetinalp, iş yerinden alışveriş yapan ve 800 liralık borcu bulunan arkadaşından alacağını istedi.

Adem Çetinalp'in alacağını istemesi üzerine arkadaşı ile arasında tartışma çıktı.

BIÇAK VE TÜFEKLERLE SALDIRI

Yaşanan tartışmanın ardından bakkaldan ayrılan borçlu, bir süre sonra yanına 5-6 kişilik arkadaş grubunu da alarak Çetinalp'in evinin önünde geldi.

Çetinalp ile alacaklı olduğu arkadaşı arasında yine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine borçlu kişi ve arkadaşları, ellerindeki bıçak ve tüfeklerle Adem Çetinalp'e saldırdı.

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CİNAYET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu esnada, elindeki tüfeği çeken şahıs, Çetinalp'e 3 el ateş etti.

Yaşanan olay ve cinayet anları ise mahallede bulun bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şahıslar kaçarken, vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Adem Çetinalp, önce Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sonrasında ise Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çetinalp, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Çetinalp'in cansız bedeni yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Kilis'in Musabeyli ilçesi Kozlubağ köyünde defnedileceği öğrenildi.

KAÇAN ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan zanlıların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.