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    Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine yapılan baskında, 8 kilodan fazla metamfetamin maddesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 10:23
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    Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Gaziantep’te, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

    Ekipler, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında 8,5 kilo metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi VİDEO

    Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi #1


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