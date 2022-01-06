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- Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine yapılan baskında, 8 kilodan fazla metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- DHA
- 06.01.2022 - 10:23
Gaziantep’te, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Ekipler, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında 8,5 kilo metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Gaziantep’te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi VİDEO