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- Gaziantep'te 9 şahıs, sahte içki operasyonunda yakalandı
Gaziantep'te 9 şahıs, sahte içki operasyonunda yakalandı
Polis ekiplerinin sahte içki üretimine yönelik yürüttüğü çalışmada 16 ton etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 29.09.2021 - 18:03
- Güncelleme : 29.09.2021 - 18:05
Ülke genelinde polis ekiplerinin sahte alkol üretimine karşı yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmayla belirlenen 9 adrese, savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
TONLARCA ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 16 ton etil alkol, 413 şişelenmiş sahte içki, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.